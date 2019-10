Das vorletzte Saisonmeeting der Superbike-WM in San Juan (Argentinien) hat für den Berkheimer Motorradprofi Sandro Cortese trotz herrlichem Wetter unter keinem guten Stern gestanden. Zunächst befand sich die Rennstrecke auf dem Circuito San Juan Villicum in einem erbärmlichen Zustand. Erst mit jeder Session besserte sich die Situation, sodass am Sonntag zwei Rennen bei guten Streckenverhältnissen stattfinden konnten.

Bis zum Start des ersten Rennens am Samstagnachmittag waren die Lufttemperaturen über die 30 Gradmarke gestiegen. Am Boden wurden sogar 45 Grad gemessen. Angesichts dieser Bedingungen wurde der Belag noch rutschiger und unberechenbarer. Sandro Cortese und sein Teamkollege Marco Melandri waren die ersten, die über eine Verschiebung des Rennens auf Sonntag plädierten. Angesichts dieser Umstände verzichteten die Beiden auf einen Start. Insgesamt waren es sechs Fahrer, die den ersten Lauf des Wochenendes im Nordwesten Argentiniens wegen Bedenken mangelnder Sicherheit ausließen.

Der zweite Renntag begann für Sandro Cortese mit dem siebten Platz im Superpole-Race sehr erfreulich. Mit entsprechend gesteigerten Selbstvertrauen und Hoffnungen, diese Leistung im zweiten Hauptrennen wiederholen zu können, ließ den 29-Jährigen am Nachmittag der Reifen in Stich.

„Ich muss ehrlich sagen, dieses Wochenende war von Beginn bis zum Ende einfach nur enttäuschend. Außer dem Superpole-Rennen gab es nichts erfreulich hier in Argentinien“, sagte Sandro Cortese. „Nach dem siebten Platz habe ich auf ein ähnliches Ergebnis für das zweite Rennen gehofft. Dieses hat am Nachmittag auch mit einem guten Start begonnen. Ich bin super weggekommen, doch nach nur sieben Runden hat sich der Reifen aufgelöst.“

Aus diesem Grund habe er überhaupt keine Möglichkeit gehabt, irgendwie anzugreifen, was extrem bitter gewesen sei, weil er zu diesem Zeitpunkt auf Platz fünf fuhr. „Es lag also ein starkes Resultat in Reichweite. Mir fehlen einfach die Worte“, so der Berkheimer, für den am Ende Rang 15 im zweiten Rennen zu Buche schlug. „Egal wie ich es anpacke, ich werde einfach nicht belohnt dafür. In meiner momentanen Situation gehen mir auch allmählich die Möglichkeiten aus, mich für nächstes Jahr zu beweisen.“

Saisonfinale in Katar

Vor dem Saisonfinale mit dem Flutlichtrennen in Katar in zwei Wochen liegt der Superbike-Rookie auf dem elften Gesamtrang. Die Top-Zehn in der Meisterschaft sind noch greifbar.