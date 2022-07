Endlich „Zeitenwende“ von Claudia Volkner erleben

Die Rathaus-Galerie Berkheim lädt für am Montag, 1. August, um 19 Uhr zur Finissage der Ausstellung „Zeitenwende“ von Claudia Volkner ins Rathaus Berkheim ein. Die Künstlerin wird anwesend sein und ein paar Worte zu ihren Werken – die auch erworben werden können – sagen, heißt es in einer Vorschau.

„Zeitenwende“ – so lautet der Titel der zu Ende gehenden Ausstellung in der Berkheimer Rathaus-Galerie. Dabei wurde diese Ausstellung mit Werken der in Berkheim lebenden Künstlerin Claudia Volkner schon zu Beginn der Corona-Pandemie eröffnet. Zur Eröffnung war es nicht möglich, in der gewohnten Weise auf die Kunstwerke einzugehen, eine Vernissage zu veranstalten, die Kunst den Mitbürgerinnen und Mitbürgern näher zu bringen, die Gedanken der Künstlerin als Anregung für eigene Gedanken zu nutzen, den Titel im Zusammenhang mit dem Leben der Künstlerin zu sehen (was zeigen würde, dass er gar nicht auf Corona bezogen ist)…all das, was Kunst zu leisten im Stande ist, vermag sie nur, wenn man sie in Augenschein nehmen kann: So freuen sich die Veranstalter, nun zum Abschluss eine Veranstaltung abhalten zu können, die all das Gewünschte ermöglicht, heißt es in der Ankündigung weiter. Umrahmt wird die Veranstaltung mit Harfenmusik von Lena Rummel. Die Harfenistin aus Lindau spielt meditative und keltische Stücke, Improvisationen und Eigenkompositionen.