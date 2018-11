Eine erste besinnliche Einstimmung auf die Adventszeit

Es ist kurz vor elf Uhr am Samstag, die Tore des Klosters Bonlandens sind noch fest verschlossen, da bildet sich bereits eine Schlange. Die Adventszeit hat offiziell noch nicht begonnen, doch die Vorfreude auf Weihnachten ist jetzt schon so groß, dass viele Menschen zu der Veranstaltung „Mehr Advent“ gekommen sind.

Noch bevor das Tor geöffnet wurde, sangen die Schülerinnen der Grundschule St. Hildegard Ulm, die eine Einrichtung des Bonlander Klosters ist, zur Einstimmung weihnachtliche Lieder. Schwester Witburga begrüßte die ersten Gäste. „Unsere Mitarbeiter und Schwestern haben dieses Jahr wieder viel für sie vorbereitet – im und um den Klosterhof. Mit unseren Darbietungen und Beiträgen wollen wir sie in eine vorweihnachtliche Stimmung versetzen“, erklärte sie an die Besucher gewandt. „Erfreuen Sie sich an den schönen handwerklich gestalteten Artikeln an den Ständen“, lud Schwester Witburga die Besucher ein und öffnete das große Adventstor. Zeitgleich durchbrach die Sonne die Wolkendecke und sorgte für eine angenehme Temperatur.

Mitten im Klosterhof stand ein Wegweiser zu den einzelnen Veranstaltungen. An den Sternenhütten wurden sinnvolle und handwerklich gut gemachte Geschenke und schmackhafte Speisen angeboten. Das Rahmenprogramm am Samstag und Sonntag wurde unter anderem durch Bläserensembles und Chöre aus der Umgebung gestaltet. Mit Einbruch der Dunkelheit stieg die Atmosphäre durch die strahlende Beleuchtung im Klosterhof, den Marktständen und im angrenzenden Wald.

In der Turnhalle, die zum Spiel-und Bastelraum umfunktioniert wurde, kamen die Kinder auf ihre Kosten. Dort wurden verschiedene Bastelworkshops angeboten, in denen sich die Kinder kreativ betätigen konnten. Im Anbau präsentierte die Sternwarte Laupheim den Wintersternenhimmel mit Hilfe eines Projektors. Draußen am südlichen Eingang standen zwei Pferde bereit für einen Ausritt. Viele Kinder nutzten die Gelegenheit, um einmal im Sattel zu sitzen und die Zügel zu halten.

Die längste franziskanische Futterkrippe, die entlang der ehemaligen Klosterschule aufgebaut war, ließ viele Besucher innehalten. Auf dem Programm stand zudem eine Führung durch den Krippenweg und die inzwischen erweiterte Ausstellung, die Krippen aus der Bevölkerung von Nah und Fern, von der Nachbarschaft rund ums Kloster bis nach Südamerika zeigt. Die anwesenden Schwestern aus Südamerika berichteten, wie in ihrer Heimat die Adventszeit gestaltet wird.

Neu im Programm war dieses Jahr die Fackelwanderung zum Garten „Mutter Erde“, in dessen Mitte sich ein Labyrinth befindet mit zwei großen Händen, die die Erde tragen. Der Weg durch den Garten, das Labyrinth und die Erdkugel waren stimmungsvoll beleuchtet. Besinnliche Worte und passende Hintergrundmusik versetzten die Besucher in eine vorweihnachtliche Stimmung. Auch in den Bäumen auf dem Weg zum Garten hatten die Mitarbeiter Lichter angebracht, die für Adventsstimmung sorgten.

Das Freiluft-Mobile im franziskanischen Themen-Wald sollte den Besucher in Beziehung mit der Balance des Waldes bringen. Dabei erfuhr er, was schon ein kleiner Windhauch Großes bewirken und in Bewegung setzten kann.

„Wir haben dieses Jahr den bisher größten Aufwand gehabt bei den Vorbereitungen für ,Mehr Advent’. Es sind einige Dinge verbessert worden und auch neu hinzugekommen, wie zum Beispiel die Veranstaltung im Garten ,Mutter Erde’ und das Freiluftmobile. Die große Besucherzahl dieses Jahr zeige, dass unsere Veranstaltung gut angekommen ist“, berichtet Klostermitarbeiter Karl Högerle.