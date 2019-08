Einbrecher klaut in Berkheim Bargeld

In Berkheim ist bei einem Einbruch hoher Schaden verursacht worden. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich die Tat zwischen Donnerstag vergangener Woche und Mittwoch.

Nach Angaben der Polizei brach der Unbekannte in ein Gebäude am Coubronplatz ein. Dort hebelte er ein Fenster auf und ging in das Gebäude. Im Inneren suchte er nach Brauchbarem. Dazu hebelte er Türen und Schränke auf. Ob der Unbekannte außer Bargeld noch weitere Sachen erbeutete, ist noch unklar. Nach ersten Schätzungen verursachte der Täter 5000 Euro Sachschaden. Die Polizei (Telefon 07351/4470) hat die Ermittlungen aufgenommen und die Spuren gesichert.