Einbrecher in Berkheim unterwegs

In Berkheim ist am Dienstag zweimal eingebrochen worden.

Zwischen 15.15 und 20 Uhr waren laut Polizeibericht Unbekannte in der Oberopfinger Straße zugange. An zwei Häusern hebelten sie Fenster auf. So gelangten sie ins Innere der Häuser. Die Einbrecher durchsuchten die Zimmer nach Brauchbarem und fanden Bargeld. Das machten die Einbrecher zu ihrer Beute und flüchteten unerkannt.

Die Polizei sicherte die Spuren. Die Polizei Ochsenhausen (Telefon 07352/202050) übernimmt die Ermittlungen und sucht die Täter. Die Ermittler fragen in diesem Zusammenhang: Wer hat in der Oberopfinger Straße zwischen 15.15 und 20 Uhr verdächtige Personen gesehen? Wer hat verdächtige Fahrzeuge gesehen? Wem ist sonst etwas Verdächtiges aufgefallen?