Einbrecher erbeuten auf Firmengelände in Berkheim Bargeld

Einbrecher haben am Wochenende in Berkheim Bargeld erbeutet. Laut Polizei waren im Zeitraum von Freitag, 16 Uhr, und Sonntag, 18 Uhr, Unbekannte auf ein Firmengelände in der Wilebold-Braun-Straße gelangt. An dem Gebäude hebelten sie ein Fenster auf, durchwühlten mehrere Schränke und Regale und fanden eine Geldkassette mit Bargeld. Die Geldkassette nahmen sie mit. Der Polizeiposten Ochsenhausen sicherte die Spuren und nahm die Ermittlungen auf. Die Hälfte der versuchten Einbrüche scheitern, weiß die Polizei. Das zeigt, dass man sich gegen Einbruch schützen kann. Wie das geht, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in Berkheim und Umgebung ist sie unter 0731/188-1444 zu erreichen.