Ein Tag für den Heiligen Willebold

Zum diesjährigen Sankt-Willeboldsfest am Sonntag, 24. Juli, erwartet die Kirchengemeinde Abt Johannes Schaber OSB aus der Benediktinerabtei Ottobeuren als Festprediger. Das teilte die Seelsorgeeinheit Rot-Iller mit.

Der Festtag wird eingeleitet mit der Tagwache um 5.30 Uhr durch die Musikkapelle Berkheim. Höhepunkt des Festtages ist um 9 Uhr die feierliche Willeboldsprozession mit dem Sarkophag des Heiligen von der Kirche über die Hauptstraße zum Festplatz beim Kindergarten mit anschließendem Pontifikal-Festgottesdienst, welcher vom Kirchenchor, vom Chor Cantemus und von Sängern des Bonlander Gesangvereins musikalisch mitgestaltet wird.

Nach der Festmesse wird der Schrein des Heiligen Willebold in einer eucharistischen Prozession wieder in die Kirche gebracht, wo die Feierlichkeiten mit dem Sakramentalen Segen und dem „Te deum - Großer Gott, wir loben Dich“ abgeschlossen werden. Der Festtag klingt um 18.00 Uhr in der Pfarrkirche mit einer Sankt-Willebolds-Andacht mit dem Chor Cantemus aus.