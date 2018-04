Der Gesang verbindet auch über Landesgrenzen hinweg

Die Freundschaft des Männergesangvereins Bonlanden (MGV) zum Grabser Männerchor währt nun sechs Jahre. Es war auf dem Jahresausflug der Bonlander Sänger, als diese während einer Stadtführung durch Wangen im Allgäu jemand haben singen hören. Sogleich liefen die Ausflügler dem Gesang nach.

Nachdem der Chor sein Ständchen beendet hatte, sprachen die Bonlander die Sänger an. „Dann singen wir halt noch miteinander ein Ständchen“, sei die freudige Reaktion der Grabser gewesen, berichten die Bonlander. Im Liederheft der Schweizer wurden ein paar Stücke gesucht, die auch den oberschwäbischen Sängern bekannt waren und es wurde sogleich gemeinsam musiziert. Mit einer E-Mail-Adresse im Gepäck trat man schließlich den Heimweg an und schrieb sich regelmäßig. Im September 2013 wurde dann der Jahresausflug des MGV nach Grabs veranstaltet, das im St. Galler Rheintal gegenüber dem Fürstentum Liechtenstein liegt und nicht nur mit dem Tal unten aufwartet, sondern auch mit einer bezaubernden Bergwelt. Über Almen ging es mit dem Bus abenteuerlich hinauf zum Voralpsee, wo gemeinsam das Alpenpanorama genossen, gespeist und gesungen wurde. Nach weiteren Begegnungen gestalteten die Schweizer Sänger zuletzt das Konzert im Herbst 2016 in Berkheim mit.

Die Bonlander Sänger fahren am Samstag, 28. April, in die Schweiz zum Frühlingsfest, wo ei nKonzert mit dem Männerchor Grabs und dem Männerchor Scharans (Graubünden) gegeben wird. Motto ist „Wandern, Heimat und Berge“. Zur Aufführung kommen Werke von Hubert von Goisern und dem Kastelruther Männerquartett. Auch das von Freddy Quinn gesungene „Heimweh“ wird zu hören sein oder der Choral „Still ruht der See“ von Heinrich Pfeil.