Das beliebte „Mehr“ in Bonlanden

Unter dem Motto „Mehr Advent“ öffnen die Schwestern im Kloster Bonlanden die Tore am Samstag und Sonntag, 19. und 20. November, zu ihrem Adventsmarkt. Dort erwarten die Besucher laut Ankündigung vielfältige spirituelle Wege, durch die die Gäste inspiriert werden sollen. „Wir kommen der Sehnsucht vieler Menschen entgegen, die ihr Leben bewusst gestalten möchten“ heißt es aus der Klosterleitung.

Das „Mehr“ des Adventsmarkts beschreiben die Veranstalterinnen so: M wie Markt mit adventlichen Speisen. E wie einstimmen in die besondere Zeit. H wie herzliche Atmosphäre und Stimmung. R wie Ruder-Achter-Krippe. Diese einmalige Krippe steht laut Info für die „Kooperation Bonlanden – Togo“, eine Kooperation von Spiritualität am Ort Bonlanden und Geist der Zeit für Togo.

Die Klosterbewohnerinnen beschreiben das zudem mit Rudern um der Menschen willen, für den Frieden in der Welt. Deshalb sind auf dem Adventsmarkt auch Teammitglieder des Olympia-Gold-Ruder-Achters vor Ort mit Autogrammabgabe …

„Mehr Advent“ versprechen die Schwestern auch den Kindern mit ihrem großen Adventshaus, das interessante und spannende Stunden verspricht, mit Spiel- und Bastelangeboten, unter anderem durch die Sternwarte Laupheim, die auch den Wintersternenhimmel präsentiert sowie mit einer Märchenerzählerin.

Eine weitere Attraktion ist der Gang mit Fackeln durch die dunkle Herbstnacht zum Garten-Labyrinth und in dessen Mitte zur „Mutter Erde“. Dazu gibt es an den traditionellen Marktständen mit unterschiedlichen Kunsthandwerkern nachhaltige Geschenke. Die angebotenen Adventskränze und -gestecke werden von den Garten-Mitarbeiterinnen gestaltet und von den Schwestern gesegnet. Aus der Klosterküche kommen viele Speisen für Klein und Groß. Die Sternenglück-Verlosung sorgt für spannende Momente und Glück ...

Internationale Adventsbräuche, die zu einer alternativen Adventsgestaltung anregen, sehen Sie bei den Schwestern aus Südamerika, die auch einen Einblick in ihre Sozialprojekte geben, die sie durch Spenden verwirklichen.

Geöffnet wird das Advents-Tor am Samstag um 11 Uhr, musikalisch begleitet durch Schülerinnen der Grundschule St. Hildegard in Ulm. Außerdem bietet das Fest-Wochenende Programmpunkte von Schulen, Bläserensembles und Chören aus der Umgebung. Am Samstag von 11 bis 20 Uhr und am Sonntag von 11 bis 19 Uhr.