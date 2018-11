Cortese wechselt in die Superbike-WM

Der frühere Moto3-Weltmeister Sandro Cortese setzt seine Karriere in der Superbike-WM fort. Dies teilte der 28 Jahre alte Motorrad-Pilot aus Berkheim mit. Cortese, der erst Ende Oktober den Supersport-Titel geholt hatte, wird 2019 für das GRT-Yamaha-Team fahren. Er unterzeichnete einen Einjahresvertrag, der eine Option auf Verlängerung seitens Yamaha beinhaltet.

„Zuerst als Rookie den Titel in der Supersport-Klasse zu gewinnen und dann in die Superbike-WM aufzusteigen, ist wie ein Traum für mich“, sagte Cortese. „Ich bin überglücklich, ein Teil dieses neuen Projekts zu sein. Obwohl es ein großer Schritt für mich sein wird, freue ich mich auf diese Herausforderung.“

Cortese wird in der Superbike-WM auf einer 1000 ccm Yamaha YZF-R1 sitzen. „Ich bin noch nie in meiner Karriere ein so PS-starkes Motorrad gefahren. Dieses Bike wird körperlich viel anstrengender zu beherrschen sein“, sagte der Berkheimer: „Ich werde auf jeden Fall im Winter hart an meiner Fitness arbeiten müssen, um sicherzustellen, dass ich für diese Herausforderung bereit bin.“

Vor einem Jahr war zum Saisonende 2017 die Trennung zwischen Cortese und seinem langjährigen Team Dynavolt Intact GP erfolgt und somit der Abschied von der Moto2-WM. Der 28-jährige Berkheimer einigte sich im vergangenen Winter kurzfristig mit dem finnischen Kallio-Racing-Team und wechselte daher in die Supersport-Serie. Dort landete Cortese in seiner Debütsaison in zwölf Saisonrennen immer unter den Top sechs und stand siebenmal auf dem Podium. Die Rennen in Aragon und Donington gewann der Yamaha-Pilot.

Nicht nur für Cortese auch für das GRT-Yamaha-Team ist der Schritt in die Superbike-WM eine komplett neue Herausforderung. Nach zwei sehr erfolgreichen Supersport-Saisons mit dem Gewinn der Weltmeisterschaft 2017 und dem Vize-Titel dieses Jahr, in beiden Fällen holte der Franzose Lucas Mahias die Lorbeeren, wird die Mannschaft um den ehemaligen Rennfahrer Mirko Giansanti nun mit der Aufgabe, das Semi-Werksteam des japanischen Herstellers zu bilden, betraut.

Marco Melandri ist Teamkollege

Als Corteses Teamkollege wurde der erfahrene Italiener Marco Melandri verpflichtet. Für Sandro Cortese und Marco Melandri beginnt die Saison 2019 noch in diesem Monat mit einem zweitägigen Test im südspanischen Jerez de la Frontera. Am 26. und 27. November wird der Berkheimer seine Premiere auf einer hubraumstarken Rennmaschine feiern.