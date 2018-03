Der Motorradprofi Sandro Cortese hat beim zweiten Saisonrennen der Supersport-WM auf dem Chang International Circuit in Buriram (Thailand) das Siegerpodest knapp verpasst. Der Berkheimer, der für das Team Kallio Racing fährt, überquerte auf seiner Yamaha als Vierter die Ziellinie. Es gewann Randy Krummenacher (Yamaha), der sich damit den zweiten Laufsieg in der seriennahen 600er-Klasse sicherte.

Mit dem dritten Platz in Australien und Rang vier in Thailand startete Cortese, der vergangene Saison noch in der Moto2-Kategorie unterwegs war, bei den Auftaktrennen in Übersee stark in der für ihn neuen Rennklasse. Im zweiten Saisonrennen hatte der 28-Jährige alles versucht, um das Podium von Australien zu wiederholen. Cortese erlebte einen hitzigen Rennverlauf in Buriram. Der Schweizer Krummenacher setzte sich im Zielsprint gegen Weltmeister Lucas Mahias (Yamaha) durch. Letzterer war als Führender aus der letzten Kurve auf die Gerade gebogen. Krummenacher kam aber mit mehr Schwung aus der finalen Linkskurve, setzte sich neben die Yamaha von Mahias und behielt am Ende mit 0,048 Sekunden Vorsprung die Oberhand. Platz drei ging an Federico Caricasulo (Yamaha).

„Das Rennen war im Großen und Ganzen in Ordnung. Ich war vom Start weg immer in der Spitzengruppe und ich habe mich sehr wohl mit dem Motorrad gefühlt. Leider hat es dieses Mal mit dem Podium nicht geklappt“, sagte Cortese nach dem Rennen. „Ich habe jederzeit versucht anzugreifen und ich fuhr immer am Limit. Ich habe es auch in der letzten Kurve nochmals probiert, es hätte durchaus gut gehen können. Schade, dass diese Attacke nicht aufgegangen ist.“ Dennoch zeigte er sich mit den bisher gesammelten 13 Punkten in der WM-Gesamtwertung zufrieden: „Der Auftakt in die Meisterschaft mit zwei Überseerennen ist aus meiner Sicht erfreulich gelungen.“

Die Supersport-WM siedelt nun nach Europa über, wo in rund drei Wochen auf dem Motorland Aragón in Spanien der nächste WM-Lauf stattfindet. Cortese freut sich bereits auf die Rennen in Europa, da er dort die meisten Strecken schon kennt. „Das bedeutet, dass wir von Beginn an konkurrenzfähiger in ein Rennwochenende starten werden“, blickt der Berkheimer voraus.