Cortese verbucht vier Zähler beim Neustart

Vier Zähler für die Gesamtwertung: Das ist insgesamt die Punkteausbeute von Sandro Cortese beim Neustart der Superbike-Weltmeisterschaft auf dem Circuito de Jerez in Südspanien gewesen. Am ersten Rennwochenende nach der fünfmonatigen Corona-Zwangspause hatten der Berkheimer und seine Techniker des italienischen Pedercini Racing Teams mit vielen hartnäckigen Problemen zu kämpfen.

Bei hochsommerlicher Hitze erkämpfte sich Sandro Cortese Platz 14 im ersten Hauptrennen. Trotz dieser Belastungen gelangen dem Berkheimer und seinem Team am Tag darauf weitere Fortschritte. Als 14. im Superpole-Race verpasste der 30-Jährige zwar die Top Ten und somit weitere WM-Zähler. Von diesem Startplatz ging Cortese schließlich in das zweite Hauptrennen am Nachmittag. Kurz nach Halbzeit der Distanz löste sich ein Teil von seiner Ausrüstung, am Ende schlug wieder Rang 14 zu Buche.

„Das letzte Renndrittel bin ich praktisch ohne Sohlen gefahren“

„Im Superpole-Race waren wir viel näher an den Punkten dran, als das Ergebnis vermuten lässt. Das ist sicher positiv zu werten. Im zweiten Hauptrennen konnten wir nochmal einen Schritt machen. Daher ist der 14. Platz viel mehr wert als im ersten Rennen“, wird Cortese in einer Pressemitteilung zitiert. „Wir sind aus eigener Kraft auf dieser Position ins Ziel gekommen. Auf der anderen Seite sind wir aber noch ein gutes Stück von dem entfernt, wo wir, so wie auch ich persönlich, hinmöchte. Doch den Umständen entsprechend gehen diese Ergebnisse in Ordnung.“ Wegen der abnormalen Bedingungen mit 64 Grad Asphalttemperaturen habe er am Nachmittag arge Probleme mit seinen Stiefeln gehabt. „Hinzu kamen auch über 90 Grad Motortemperatur. Das alles spielte zusammen, dass sich die Absätze und Sohlen von den Stiefeln gelöst haben“, so der Berkheimer. „Das letzte Renndrittel bin ich praktisch ohne Sohlen gefahren. Dadurch hatte ich kaum noch Halt auf dem Motorrad beziehungsweise konnte überhaupt keinen Druck mehr auf den Fußrasten ausüben.“ Bei diesen Verhältnissen stoße einfach jedes Material ans Limit. In Portimao soll es laut Cortese am kommenden Wochenende nicht ganz so heiß sein. „Daher sollte alles auch ein wenig entspannter werden.“