Cortese unterzieht sich Schulter-OP

Der Berkheimer Motorradprofi Sandro Cortese hat sich einer Schulteroperation unterzogen und diese gut überstanden. Der medizinische Eingriff fand bereits am Mittwoch vergangener Woche im Krankenhaus Mindelheim statt. Am Freitag darauf durfte er die Klinik wieder verlassen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Seit dem unverschuldeten Sturz beim Superbike-WM-Meeting in Donington Park im vergangenen Sommer hatte Sandro Cortese Probleme mit seinem linken Schultergelenk, das bei diesem Unfall stark eingeblutet war. Zudem waren die Bänder sehr lädiert, die Supraspinatussehne hatte Faserrisse erlitten. Bei der Operation in Mindelheim wurde die Sehne genäht, weil die Verletzung nicht auf natürliche Art verheilt wäre. Cortese ist guter Dinge, dass die Armschlaufe in rund drei Wochen nicht mehr notwendig sein wird.

„Beim Motorradfahren hatte ich keine Schmerzen, aber im täglichen Leben wurde es immer schlimmer. Beim Schlafen oder Trainieren war es kein Zustand mehr, der auszuhalten war. Daher habe ich mich zu diesem Schritt entschieden“, wird der Berkheimer in der Mitteilung zitiert. Der Zeitpunkt gleich unmittelbar nach Saisonende sei ebenso gut gewählt, da er die Schulter nun sechs Wochen nicht belasten dürfe. „Die ersten Testfahrten für die neue Saison sind erst für Anfang nächstes Jahr geplant“, so der 29-Jährige. „Bis dahin habe ich also ausreichend Zeit, um wieder vollkommen fit zu werden.“

Ten Kate will Cortese holen

Die sportliche Zukunft von Cortese ist derweil immer noch offen. Es verdichten sich allerdings die Anzeichen, dass er auch in der nächsten Saison in der Superbike-WM starten wird. Die Teams Pedercini Kawasaki und Ten Kate Yamaha rüsten von einem auf zwei Fahrer auf, berichtet das Internetportal „speedweek.com“. Ten Kate hat mit Loris Baz verlängert, bis Ende November soll der Vertrag mit dem neuen Hauptsponsor unterschrieben sein. Sobald das geschehen ist, kann Sandro Cortese für den zweiten Platz unterzeichnen. „Für uns kommt kein anderer Fahrer infrage“, versicherte Teammanager Kervin Bos „speedweek.com“.