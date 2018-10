Cortese peilt WM-Titel an

Saisonfinale in der Supersport-WM: Am kommenden Samstag will der Berkheimer Motorradprofi Sandro Cortese ab 16.30 Uhr auf dem Losail International Circuit in Katar den Titel perfekt machen. Der 28-jährige geht mit einem Sechs-Punkte-Vorsprung gegenüber seinem Titelkonkurrenten Jules Cluzel (Frankreich) ins Rennen.

Cortese kennt die Rennstrecke wie seine Westentasche. Dieses Wochenende wird er aber erstmals mit der Supersport Yamaha des finnischen Teams Kallio Racing im Wüstenemirat antreten. Mit dem Titelgewinn wäre er der erste Champion, der die Krone in der Moto3 (2012) und in der Supersport-WM holen kann. „Ich freue mich riesig auf Doha, auch wenn die Anspannung beim Finale natürlich ein bisschen grösser sein wird. Die Rennstrecke in Losail zählt außerdem zu meinen absoluten Favoriten, das Layout ist wirklich mega-stark“, sagt Cortese. „Ich bin aber soweit locker und zuversichtlich, da ich mich in den letzten Rennen sehr stark gefühlt habe. Jules war allerdings ebenfalls enorm stark. Ich werde natürlich noch einmal alles geben und versuchen den Titel zu holen.“