Sandro Cortese hat bei den Testfahrten vor dem Auftakt der Superbike-Weltmeisterschaft auf dem Grand Prix Circuit auf Phillip Island (Australien) einen sehr ordentlich Eindruck hinterlassen. Auf der Kawasaki ZX-10RR seines neuen italienischen Pedercini-Teams erreichte der 30-jährige Berkheimer in der kombinierten Zeitenliste nach zwei Tagen Rang 13. Am kommenden Wochenende geht es nun am Samstag und Sonntag um die ersten Punkte in der neuen WM-Saison.

Erst kürzlich hatte Sandro Cortese sozusagen in letzter Minute einen Einjahresvertrag bei Pedercini Kawasaki unterschrieben. Damit hatte er seinen Verbleib in der Superbike-WM, in der mit seriennahen 1000-ccm-Rennmaschinen gefahren wird, gesichert (SZ berichtete).

Zum Start der WM-Saison auf dem Grand Prix Circuit auf Phillip Island im Süden Australiens gehört schon seit einigen Jahren auch ein offizieller zweitägiger Test in der gleichen Woche. Bei diesem machte der zweimalige Weltmeister Cortese (2013 Moto3 und 2018 Supersport) also erstmals mit seinem neuen Team und seinem neuen Arbeitsgerät Bekanntschaft. Der Einstand verlief positiv. Am ersten Testtag verbuchte der Berkheimer einen überschaubaren Rückstand, am zweiten steigerte er sich um 0,7 Sekunden auf eine Zeit von 1:31,565 Minuten. Damit lag er in der kombinierten Zeitenliste als Gesamt-13. 1,117 Sekunden hinter dem Weltmeister Jonathan Rea aus Großbritannien (1:30,448 Minuten).

Vorfreude auf erstes WM-Rennen

„Wir haben sehr viel gelernt und verstehen unser Paket schon viel besser. Aus meiner Sicht hat es nach den schwierigen Monaten zuletzt überhaupt viel Spaß gemacht, mit eigenem Team und Motorrad wieder der Arbeit zu beginnen“, wird Cortese in einer Pressemitteilung zitiert. „Wir haben aber noch viel vor uns. Das ist ganz klar, wenn man die ersten Wintertests auslassen muss. Diesbezüglich hängen wir gegenüber der Konkurrenz ein gutes Stück zurück. Doch ich denke, dass wir unser Potenzial bereits ein wenig haben aufblitzen lassen.“ Nach dem ersten Test sei man von der Spitze nicht allzu weit weg. „Ich bin daher sehr zuversichtlich, dass wir am Wochenende einen großen Schritt nach vorn machen können“, sagte der Berkheimer. „Ich freue mich schon riesig, wenn es endlich mit den ersten Rennen losgeht.“ 2019 hatte Cortese seine Debütsaison in der Rennserie auf dem zwölften Platz der Gesamtwertung abgeschlossen.