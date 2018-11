Nach zwei Testtagen für die neue Saison auf dem Circuit Jerez de la Frontera in Spanien ist der Motorradprofi Sandro Cortese in der Superbike-WM angekommen. Dort machte der Berkheimer auf der Yamaha YZF R1 erstmals Erfahrungen mit einem 1000ccm-Motorrad – eine Umstellung und große Herausforderung für den amtierenden Supersport-Weltmeister. Doch mit dem Rückhalt seiner Crew des italienischen GRT-Yamaha-Teams, fand er sich in seiner neuen Umgebung schnell zurecht.

Am Ende der Testfahrten mit 110 Runden schlug für Sandro Cortese eine persönliche Bestzeit von 1:40,592 Minuten zu Buche. Damit war er nur 0,357 Sekunden langsamer als sein erfahrener Teamkollege Marco Melandri. „Ich denke, das war ein sehr guter Einstand in der Superbike. Ich bin gleichzeitig auch sehr glücklich und froh, dass ich auf Anhieb so gut dabei bin. Ehrlich gesagt, habe ich nicht gewusst, was mich bei meinem ersten Test mit einer 1000ccm-Rennmaschine erwarten wird“, so Sandro Cortese. Doch die konstante Steigerung sei sehr positiv gewesen. „Zum Schluss wollte ich allerdings kein unnötiges Risiko mehr eingehen, weil die Bedingungen hinsichtlich der Temperaturen nicht mehr optimal waren. Außerdem habe ich mich schon ein bisschen müde gefühlt. Daher haben wir unser Programm vorzeitig beendet“, sagte der Berkheimer.

„Guten Job gemacht“

Corteses Ansicht nach hätte es auch keinen großen Unterschied gemacht, ob er mit einer um zwei Zehntelsekunden schnelleren Rundenzeit in die Winterpause geht. „Wir haben trotzdem einen guten Job gemacht und an den zwei Tagen sehr hart gearbeitet, um das Motorrad so hinzubekommen, wie ich es wollte und dass ich auch damit schnell fahren konnte“, so der Yamaha-Pilot. „Allmählich kamen dann auch sehr konkurrenzfähige Rundenzeiten zustande.“

Nach nur wenigen Runs am ersten Tag hatten er und sein GRT-Yamaha-Team schon begonnen, an der Elektronik andere Einstellungen vorzunehmen. „Als nächsten Schritt gingen wir zum Setting über. Natürlich kenne ich das Motorrad hinsichtlich der Abstimmung noch lange nicht gut genug“, sagte der 28-Jährige. „Doch wir können beim nächsten Test in zwei Monaten auf diesem Stand aufbauen.“ Nach den zwei Tagen fühle er sich bereits sehr wohl mit dem gesamten Paket. „Wir haben viele Informationen gesammelt und können daher mit einem ruhigen Gefühl in die Winterpause gehen.“

Viele Hausaufgaben

Nun warten viele Hausaufgaben auf den Berkheimer. „Diese neue Herausforderung macht mega-viel Spaß, obwohl das Superbike natürlich viel anstrengender ist als die R6. Doch ich weiß nun, wie ich im Winter mein Training gestalten und wie ich mich vorbereiten muss“, sagte Sandro Cortese und richtete einen Dank an sein gesamtes Team für den freundlichen Empfang und den tollen Job, den es in Jerez de la Frontera gemacht habe. „Wir haben uns schnell aufeinander eingespielt“, so der Berkheimer.