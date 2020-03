Pedercini-Pilot Sandro Cortese hat Australien als Zwölfter der Superbike-WM-Gesamtwertung verlassen. Am Sonntag fuhr der Berkheimer mit seiner Kawasaki ZX-10RR im zweiten Hauptrennen auf dem Grand Prix Circuit auf Phillip Island als Neunter ins Ziel. Tags zuvor hatte der 30-Jährige das erste Hauptrennen als 13. beendet. Damit erreichte er zweimal die Punkteränge.

Nach nur drei Tagen Vorbereitung auf der Rennstrecke war der neunte Startplatz für Sandro Cortese und sein Pedercini-Racing-Team ein achtbares Ergebnis am ersten Tag. Aus der dritten Reihe gestartet konnte der Berkheimer im ersten Hauptrennen anfänglich auch gut mithalten, bevor im dritten Renndrittel der Hinterreifen stark nachließ. Hinsichtlich seiner immer noch lädierten Schulter, an der er im November vergangenen Jahres operiert worden war, bereitete die Distanz über 22 Runden kaum Probleme.

Der Sonntag begann mit einer Schrecksekunde für Sandro Cortese. Im Warm-up kollidierte der Kawasaki-Pilot mit dem Amerikaner Garret Gerloff. Die Rennleitung verfügte daraufhin eine Strafe. Cortese musste im Superpole-Rennen anstatt von Startplatz neun eine Reihe weiter hinter losfahren. Diesen Sprint über zehn Runden beendete er als Elfter. „Zum Glück endete dieser Sturz harmlos. An dieser Stelle möchte ich mich auch gleich bei Garrett entschuldigen. Es tut mir leid und es war nicht meine Absicht, ihn in dieser Situation ebenfalls zu Sturz zu bringen“, sagte der Berkheimer später. „Ich hoffe, er hat sich nicht wehgetan. Im Superpole-Race ist uns dann die erste Steigerung gelungen. Es war wirklich ein großer Schritt nach vorne. Wir haben viel an der Elektronik geändert und verstehe diese immer besser.“

„Hauptrennen war hammerartig“

Im zweiten Hauptrennen des Wochenendes fuhr der zweimalige Motorradweltmeister dann am Sonntag den neunten Platz nach Hause. „Das Hauptrennen am Nachmittag war aus unserer Sicht hammerartig. Wir sind nur elf Sekunden hinter dem Sieger ins Ziel gekommen“, freute sich Sandro Cortese. „Damit ist uns ein wichtiger Schritt gelungen, auf dieser Steigerung können wir aufbauen. Letztendlich haben wir auch den Sprung in die Top-Ten geschafft. Über die Erreichung unserer Zielsetzung freue ich mich ebenso. Wir können nun mit einem guten Gefühl zum nächsten Rennen nach Katar gehen.“ Das zweite Rennwochenende der Superbike-WM steigt dort vom 13. bis 15. März auf dem Losail International Circuit.