Cortese enttäuscht über Platz sechs

Motorradprofi Sandro Cortese hat beim Rennen in Assen am Sonntag wegen Reifenproblemen ein mögliches Podium oder sogar den zweiten Sieg in Folge in der Supersport-WM verpasst. Am Ende wurde der Berkheimer Sechster. „Nach einem soweit sehr positiven Wochenende mit der Poleposition am Samstag ist das natürlich ein enttäuschender Ausgang“, sagte Cortese.

Der 27-jährige Yamaha-Pilot hielt sich zunächst wacker in der Spitzengruppe, ehe er von Reifenproblemen gebremst wurde. „Nach fünf, sechs Runden bekam ich arge Probleme mit dem Vorderreifen“, schildert Cortese. Es sei das erste Mal in diesem Jahr gewesen, dass er mit Schwierigkeiten dieser Art habe umgehen müssen. „Es dauerte viel zu lange, bis ich mich halbwegs darauf einstellen konnte. Ich dachte, der Reifen wäre komplett kaputt und es ginge nicht mehr.“ Der Reifen habe ein „sehr schwammiges Gefühl“ vermittelt und hätte bis zum Schluss auch mehr hergegeben. „Doch ich konnte mich nur schwer daran gewöhnen. Nach den starken Trainingstagen ist Rang sechs natürlich ernüchternd.“

Sieger in den Niederlanden wurde der Franzose Jules Cluzel, die WM-Wertung führt der Franzose Lucas Mahias an. Der fünfte WM-Lauf findet in drei Wochen in Imola (Italien) statt.