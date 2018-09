Cortese behauptet trotz Sturz WM-Führung

Der Berkheimer Motoradprofi Sandro Cortese führt die Supersport-WM (WSSP) drei Rennen vor Saisonende weiter an. Der Deutsche liegt nach dem Rennen in Portimao jetzt 16 Zähler vor seinem engsten Verfolger Jules Cluzel. Beim neunten Saisonlauf in Portimao (Portugal) hatte Cortese das Glück auf seiner Seite, als er nach einem frühen Sturz das Rennen fortsetzen konnte. Dieser Zwischenfall passierte bereits in der zweiten Runde, als der 28-Jährige beim Anbremsen in Kurve fünf die Kontrolle über das Vorderrad verlor. In diesem Moment wollte der Berkheimer seinen schärfsten Widersacher im Titelkampf, Jules Cluzel, überholen. Beim unvermeidlichen Sturz krachte Corteses Motorrad in das von Cluzel und brachte den Franzosen ebenfalls zu Fall. Glück im Unglück für Cortese, der weiterfahren konnte und das Rennen als Fünfter beendete. Für Cluzel hingegen war das Rennen vorzeitig zu Ende. Sandro Cortese hat nun vor den letzten drei Rennen 16 Punkte Vorsprung auf Cluzel. „Ich möchte mich sofort bei Jules und seinem Team entschuldigen“, erklärte Cortese nach dem Rennen. „Es tut mir wirklich leid, denn es war bestimmt nicht meine Absicht, ihm sein Rennen heute zu ruinieren.“