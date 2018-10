Cortese als Führender in WM-Entscheidung

Der Berkheimer Motorradfahrer Sandro Cortese geht mit einem Vorsprung von sechs Punkten in das letzte Rennen der Supersport-WM. Am 27. Oktober kann er somit in Katar aus eigener Kraft in seiner ersten Saison in der Supersport-WM, in der mit seriennahen Motorrädern gefahren wird, gleich Weltmeister werden.

Beim ersten Rennen der Supersport-WM in Südamerika, dem Rennen in San Juan in Argentinien am vergangenen Wochenende, verpasste Cortese auf seiner vom finnisches Kallio-Team eingesetzten Yamaha YZF R6 mit einem zweiten Platz die vorzeitige Entscheidung. Wie schon beim vorherigen Rennen in Frankreich, gewann Corteses ärgster Titelrivale Jules Cluzel, der sich somit die Chancen offenhielt.

„Natürlich wollte ich vor Jules ins Ziel kommen. Trotzdem war es im Großen und Ganzen ein gutes Rennen. Wir können daher mit diesem Abschluss des Wochenendes zufrieden sein, obwohl wir an den Trainingstagen gewisse Probleme hatten, eine ordentliche Abstimmung zu finden“, wurde Cortese in einer Teammitteilung zitiert.

Durch einen technischen Defekt im ersten Training am Freitagvormittag taten sich Cortese und seine Mechaniker und Renningenieure bis zum Rennen am Sonntag schwer, die richtige Abstimmung zu finden für das Premiererennen auf der neuen Rennstrecke mitten in den Anden. Während sich also die anderen Fahrer über das gelungene, abwechslungsreiche Streckenlayout und die beeindruckende Andenkulisse freuen konnten, hatte der Berkheimer alle Hände voll damit zu tun, das richtige Set-up zu finden.

2012 Moto3-Weltmeister

„Das verlorene erste Training hat vieles erschwert und das machte sich im Rennen deutlich bemerkbar. Unser Setting war viel zu weich für die heutigen Bedingungen. Wir müssen also froh sein, nicht mehr als fünf Punkte eingebüßt zu haben“, so Cortese, der aber für das Saisonfinale in Katar optimistisch ist: „Wir gehen mit sechs Punkten Vorsprung in das letzte Rennen. Das Ziel für Katar ist klar vorgegeben, den Vorsprung zu verteidigen und den Titel ins Trockene zu bringen. Es ist aber alles offen, die Meisterschaft ist lange noch nicht entschieden. Aus unserer Sicht ist es allerdings ungemein wichtig, dass wir als Führende zum Saisonfinale gehen, denn am Ende können diese sechs Punkte ausschlaggebend sein.“ Der 28-jährige Cortese, 2012 Weltmeister in der Moto3, ist vor dieser Saison in die Supersport-WM gewechselt, in der seriennähere Motorräder eingesetzt werden als in der MotoGP.