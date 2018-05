CDU-Nachwuchspolitiker referiert

Die CDU-Ortsverbände im Iller- und Rottal veranstalten am Freitag, 16. Februar, ihren politischen Fastenfreitag ab 19.30 Uhr in der Turn-und Festhalle Berkheim. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Andreas Jung, ein junger Nachwuchspolitiker aus Konstanz, wird zur politischen Situation in Berlin referieren und zur Unions-Politik Stellung nehmen. Jung ist Vorsitzender der Landesgruppe Baden-Württemberg im Deutschen Bundestag. Neben Jung werden der Wahlkreisabgeordnete Josef Rief und der Landtagsabgeordnete Raimund Haser Fragen beantworten.