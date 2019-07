Brennende Kaffeemaschine löst in Berkheim Brand aus

Eine brennende Kaffeemaschine hat am Donnerstagvormittag einen Brand in einem Wohnhaus im Berkheimer Ortsteil Bonlanden ausgelöst. Das meldet die Polizei. Eine 33-jährige Bewohnerin erlitt bei dem Brand eine Rauchvergiftung und wurde in eine Klinik eingeliefert. Der Sachschaden beträgt rund 20000 Euro.

Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei geriet gegen 8.30 Uhr in einem Haus in der Schwalbenstraße in Berkheim eine Kaffeemaschine in Brand. Ein Rauchmelder löste aus, worauf die 33-jährige Bewohnerin in die Küche ging und die brennende Maschine aus dem Fenster warf. Dabei erlitt die Frau eine Rauchvergiftung.

Die Feuerwehr Erolzheim wurde zusammen mit der Feuerwehr Berkheim von der Rettungs- und Feuerwehrleitstelle Biberach zum Brand gerufen. Wie die Feuerwehr Erolzheim berichtet, stellte der Gruppenführer beim Eintreffen des ersten Fahrzeugs eine starke Verrauchung im Erdgeschoss fest. Der von der Kaffeemaschine ausgelöste Brand hatte bereits auf die Gardinen und die Deko übergegriffen. Die Bewohner im Erdgeschoss waren bereits alle in Sicherheit.

Die Feuerwehr baute eine Wasserversorgung auf und ein Trupp ging unter Atemschutz zur Brandbekämpfung in das Gebäude. Parallel dazu kontrollierten die Feuerwehrmänner das Obergeschoss auf Rauch und ob sich Personen darin aufhalten. Als Glück stellte sich heraus, dass die Türe zum Treppenhaus geschlossen war. Deshalb waren die restlichen Gebäudeteile rauchfrei.

Nachdem das Feuer gelöscht war, belüftete die Feuerwehr das Erdgeschoss und kontrollierte die Küche mit der Wärmebildkamera.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie vermutet als Brandursache einen technischen Defekt an dem Gerät.

Die Polizei weist darauf hin, dass Rauchmelder Leben retten können, da sie im Brandfall rechtzeitig Alarm auslösen. Die größte Gefahr geht dabei nicht von den Flammen aus, sondern von dem Rauch. Er ist oft nicht sichtbar, hochgiftig und kann innerhalb kürzester Zeit zur Bewusstlosigkeit führen. Ein Rauchwarnmelder erkennt rechtzeitig jede Rauchentwicklung und schlägt lautstark Alarm.