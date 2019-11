Breitbandversorgung ist Thema

Die nächste Sitzung des Gemeinderats Berkheim findet am Dienstag, 12. November, 19.30 Uhr, im Rathaus statt. Themen sind beispielsweise die Sicherheit an Schulen (Beschlussfassung über den Umgang der Ausführung des Einheitlichen Orientierungssystems Schule an der Illertalschule), die Ökumenische Sozialstation Rottum-Rot-Iller (Information über die Zukunftspläne) und die Verbesserung der Breitbandversorgung in Berkheim und Eichenberg (Breitbandförderung des Bundes, Beauftragung von Ingenieurleistungen).