Brand auf Berkheimer Betriebsgelände verursacht hohen Schaden

Auf dem Gelände eines Berkheimer Betriebes hat es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gebrannt. Laut Polizei brannten mehrere leere Kunststoffboxen. Verletzt wurde niemand, den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 15.000 Euro.

Wie die Polizei berichtet, sah ein Zeuge am Donnerstag gegen 23 Uhr ein Feuer auf dem Betriebsgelände einer Firma in der Robert-Bosch-Straße. Einsatzkräfte der Feuerwehren Berkheim und Erolzheim rückten an.

Wie sich herausstellte, brannten im Außenbereich einer Lagerhalle mehrere leere Kunststoffboxen. Das Feuer beschädigte auch einen Teil des Gebäudes. Laut Feuerwehr Erolzheim drohte der Brand auf die Lagerhalle überzugreifen.

Mit mehreren Rohren, auch mit Unterstützung der Drehleiter, bekämpften die Feuerwehren den Brand. Ein Übergreifen auf die Lagerhalle konnte verhindert werden, die Feuerwehrleute löschten das Feuer.

Was die Kunststoffboxen in Brand setzte, ist laut Polizei nicht bekannt. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen und schließt auch eine Brandstiftung oder fahrlässige Brandstiftung nicht aus.