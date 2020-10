Blechschaden nach Zusammenstoß

Bei Berkheim sind am Sonntag in den Nachmittagsstunden zwei Autos zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilt, verließ ein Autofahrer die A 7 von Ulm kommend an der Anschlussstelle Berkheim. Beim Einfahren auf die B 300 übersah er ein Auto, das von Berkheim kommend Richtung Heimertingen fuhr. Durch den Zusammenstoß wurden beide Autos stark beschädigt. Beide Insassen blieben unverletzt. Die Schadenshöhe wird auf 10 000 Euro beziffert.