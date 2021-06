Betrunkener Radler stürzt

Deutlich zu viel Alkohol hatte ein 41-Jähriger bei einem Unfall am Mittwoch in Berkheim intus. Gegen 1.30 Uhr wurde der Polizei ein Unfall im Schwärzeweg gemeldet. Beim Eintreffen der Beamten war lediglich noch ein Rettungswagen vor Ort. Der gestürzte 41-jährige Radler war nur leicht verletzt und bereits nach Hause gefahren. Dieser konnte unweit seiner Wohnanschrift von der Polizei angetroffen werden. Laut Polizeibericht roch der 41-Jährige deutlich nach Alkohol, das auch durch den Alkomattest bestätigt werden konnte. In einem Krankenhaus musste er eine Blutprobe abgeben und sieht nun einer Anzeige wegen Alkohol im Straßenverkehr entgegen.

Die Polizei warnt: Wer betrunken fährt, bringt sich und andere in Gefahr. Denn Alkohol schränkt die Wahrnehmung ein, führt zu einer falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengt das Blickfeld, beeinträchtigt Reaktion und Koordination und er enthemmt. Deshalb empfiehlt die Polizei, Alkoholgenuss und Fahren konsequent zu trennen, damit alle sicher ankommen.