Ein Motorradfahrer ist am Dienstag der Polizei auf der A 7 am Autobahnkreuz Memmingen aufgefallen. Wie die Polizei mitteilt, sei der Motorradfahrer sehr langsam in der Überleitung zur dortigen Baustelle unterwegs gewesen.

Bei der anschließenden Kontrolle wurde deutlicher Alkoholgeruch festgestellt. Auf Nachfrage gab der 45-jährige Fahrer an, keinen Alkohol getrunken zu haben. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab jedoch 1,3 Promille. Dem Mann wurde Blut abgenommen, sein ungarischer Führerschein wurde sichergestellt.

Der Mann musste sein Kraftrad stehen lassen. Der Schlüssel des Motorrades wurde der Ehefrau bei der Abholung ihres Mannes übergeben. Da der Fahrer einen festen Wohnsitz in Deutschland hat, musste er keine Sicherheitsleistung hinterlegen.