Betrunkener Fluggast rastet am Allgäu Airport aus

Ein 36 Jahre alter Mann aus Litauen wollte am Samstagnachmittag seinen Heimflug am Allgäu Airport in Memmingen antreten.

Bei der Sicherheitskontrolle weigerte er sich laut Polizei jedoch, Gegenstände deren Mitnahme im Handgepäck verboten ist, abzugeben. Nachdem der Fluggast immer aggressiver wurde, schritt schließlich die Polizei ein.

Der stark angetrunkene Mann – er hatte über drei Promille intus – wurde in Gewahrsam genommen. Auf der Wache beschädigte er noch eine Glastüre.

Anstatt seinen Heimflug anzutreten, kam der Mann nach richterlicher Anordnung in die Ausnüchterungszelle. Die Staatsanwaltschaft Memmingen ordnete zudem eine Sicherheitsleitung in Höhe von 900 Euro an.

