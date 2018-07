Betrunkene randalieren auf Heimweg

Zwei Heranwachsende haben in der Nacht von Freitag auf Samstag zwei Solarleuchten in Berkheim zerschlagen. Laut Polizeibericht hörte ein Anwohner in der Silcherstraße gegen 01.30 Uhr, wie mehrere Menschen durchs Wohngebiet zogen. Diese befanden sich auf dem Heimweg von einer Party und waren laut.

Als sie sich vor seinem Haus befanden, stellte der Anwohner fest, dass zwei von ihnen sich an seinen Solarleuchten zu schaffen machten. Als die Polizei eintraf, machte sie einen Randalierer noch vor Ort dingfest. Der andere flüchtete.

Wie die Beamten feststellten, hatte der 19-Jährige ordentlich Alkohol intus. Die beiden Übeltäter sehen nun einer Anzeige wegen Sachbeschädigung entgegen. Es entstand ein Schaden von 600 Euro.