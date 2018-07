Berkheimer sollen ihre Ideen einbringen

Die Gemeinde Berkheim will sich in nächster Zeit intensiv mit dem Thema Spielplätze auseinandersetzen. Anstoß dafür sind die neuen Baugebiete „Im Brühl“ und „Silcherstraße“. Gemeinsam mit den Bürgern soll ein Konzept entwickelt werden, das sich mit den Spielplätzen in Berkheim und den Teilorten befasst. Der Gemeinderat beauftragte für dieses Projekt in seiner Sitzung am Dienstag die Architektin und Naturpädagogin Karin Dettmar. Eine erste Veranstaltung soll voraussichtlich im Oktober stattfinden.

Karin Dettmar stellte dem Gemeinderat ein Projekt vor, das sie in Tettnang betreut hatte. Rund 40 Personen im Alter zwischen zwei und 50 Jahren brachten sich hier bei einer Beteiligungs- und einer Planungswerkstatt ein, um eine grobe Konzeption für einen großen Spielplatz zu erarbeiten. Wenn man etwas Neues plane, sei es immer wichtig, die Bürger daran zu beteiligen, sagte Dettmar. Berkheims Kämmerer Manfred Saitner erklärte, dass an die Verwaltung immer wieder Vorschläge herangetragen werden, was an Spielplätzen verändert werden könnte. Jetzt könne man überlegen, welche Konzepte umsetzbar seien. „Wir wollen konzeptionell nichts überstülpen, sondern gemeinsam mit den Bürgern etwas entwickeln.“ Dabei gehe es nicht um neue Spielplätze. Beim Spielplatz am Tennisgelände sei aber eine Erweiterung denkbar. Dettmar ergänzte auf Nachfrage aus dem Gremium, dass es um ein Gesamtkonzept für die Gemeinde gehen soll: mehrere kleine Baustellen, nicht nur eine große.

Gemeinderat Thomas Galster gab zu bedenken, dass man mit diesem Projekt „richtig viel anstößt“ und bat darum, die finanzielle Seite im Auge zu behalten. Klar sei, entgegnete Dettmar, dass nicht alles umgesetzt werden könne. Außerdem müsse man eine Prioritätenliste erarbeiten. Die Naturpädagogin räumte auf Nachfrage auch ein, dass es mit Eigenleistungen von Bürgern bei solchen Aktionen erfahrungsgemäß schwieriger geworden sei, Jochen Wild verwies jedoch auf den Spruch „Wir sind Berkheim“. „Wir müssen versuchen, das Wir-Gefühl zu wecken. Ich glaube schon, dass da einige mitmachen.“

Fünfjahresplan für die Umsetzung

Abschließend erklärte Manfred Saitner, dass der Gemeinde eine „zeitnahe Umsetzung“ wichtig sei, möglicherweise könne schon im Frühjahr begonnen werden. Im Oktober soll es deshalb laut Karin Dettmar eine erste Veranstaltung geben, für die Umsetzung wäre dann ein Fünfjahresplan denkbar. Der Gemeinderat sprach sich einstimmig für dieses Vorgehen aus.