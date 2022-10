Berkheimer Koch wird von Polizisten angeschossen - jetzt spricht er darüber

Der beschuldigte Messerangreifer von Berkheim sitzt nicht mehr in Untersuchungshaft. Das teilte die Staatsanwaltschaft Ravensburg diese Woche auf SZ-Nachfrage mit. Zudem teilte sie mit, dass der Koch in den Vernehmungen Verständnis dafür geäußert habe, dass einer der Polizisten ihm ins Bein geschossen habe.

Beschuldigter geht mit Küchenmesser auf Beamten los

Der 25-Jährige hatte am 9. Oktober in einer Gaststätte in Berkheim, in der er als Koch arbeitete, Gäste und Angestellte bedroht, nachdem diese ihn davon abhalten wollten, betrunken Auto zu fahren. Der 25-Jährige habe sich jedoch nicht von seinem Vorhaben abbringen lassen und ein Auto gerammt. Als die Polizei dazu gerufen wurde, ging er auf einen Polizisten mit einem Küchenmesser los.

Die Beamten setzten laut Bericht nach mehrfacher Aufforderung, das Messer wegzulegen, Pfefferspray ein. Als auch das den Mann nicht stoppte, schoss ihm der Polizist daraufhin ins Bein. Die Wunde wurde medizinisch versorgt. Es bestand keine Lebensgefahr. Die Beamten blieben unverletzt.

Gegen diese Tatbestände wird ermittelt

Für eine Untersuchungshaft seien die Voraussetzungen dringender Tatverdacht, Haftgrund und Verhältnismäßigkeit nicht erfüllt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt derzeit gegen den beschuldigten Koch wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Bedrohung, Nötigung, gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Straßenverkehrsgefährdung, heißt es. Das Verfahren läuft noch. Bei dem Messer handelte es sich um ein Filetiermesser mit einer Klingenlänge von circa 15 Zentimetern.

Gegen den Polizeibeamten läuft währenddessen ein Vorprüfungsverfahren, bei dem untersucht wird, ob ein Verfahren gegen den Polizeibeamten einzuleiten ist. Hierzu werden laut Staatsanwaltschaft der Tatort rekonstruiert und die Schusswunde des Beschuldigten analysiert. Erst nach Abschluss der Vorprüfungen kann entschieden werden, ob ermittelt wird.

Das sagt der Koch zum Schuss in seinen Oberschenkel

Der Beschuldigte habe sich zu dem Schuss auf sich geäußert. Er wisse, dass sich die Polizeibeamten hätten wehren müssen. Weitere Angaben macht er nicht zur Tat. Es ist noch nicht bekannt, bis wann das Verfahren abgeschlossen werden kann.