Berkheimer Haus- und Hofgeschichten

Alfred Rauß und Eugen Ruß haben am Dienstagabend eine neue zweibändige Chronik mit dem Titel „Haus- und Hofgeschichten der Gemeinde Berkheim“ im Rathaus der Öffentlichkeit vorgestellt. Bürgermeister Walther Puza begrüßte die zahlreichen Zuhörer und lobte die beiden Autoren für die neue Berkheimer Chronik. Dafür seien viele Daten über Kultur und Geschichte zusammengetragen worden aus Archiven von Paris bis Wien und viele Informationen von der Bürgerschaft. Das alles liegt jetzt zusammengefasst und chronologisch geordnet in einer Chronik vor.

Achim Zepp von der Biberacher Verlagsdruckerei, die das zweibändige Werk gedruckt hat, wies in seiner kurzen Ansprache darauf hin, dass es sich bei dem vier Kilo schweren und 900 seitigen Werk um ein einmaliges historisches Zeugnis über die vergangenen 1000 Jahre handle. Etwa 30 Jahre sei Alfred Rauß damit beschäftigt gewesen, Nachforschungen zu betreiben, Dokumente zu sammeln und letztlich alles klar und verständlich in die nun vorliegende Buchform zu bringen. Jede der 500 000 Zeilen in der Chronik enthalte eine Information und eine klare Struktur und ermögliche dem Leser ein sicheres Finden. Die Karten im Anhang seien regelrechte Kunstwerke. Das Glossar mit den Erläuterungen zu den Fachbegriffen im Buch seien eine große Hilfe für den Leser in diesem umfangreichen Nachschlagewerk.

Die beiden Autoren stellten ihr gemeinsam geschaffenes Werk den Zuhörern vor. Die Haus- und Hofgeschichten sind das Ergebnis einer beinahe 30-Jährigen Recherchearbeit des ehemaligen Rektors der Illertalschule Bonlanden, Alfred Rauß, und des ehemaligen Berkheimer Bürgermeisters, Eugen Ruß, der nur „Hilfssheriff“ bei Ausarbeitung der Chronik gewesen sei, wie er selbst sagte.

Dörfliches Leben in früheren Zeiten

Die Chronik zeigt und beschreibt das dörfliche Leben vergangener Jahrhunderte, das belegt wird durch Originalauszüge aus Amts- und Ratsprotokollen und vielen Urkunden der beiden ehemaligen Klöster Ochsenhausen und Rot an der Rot sowie dem Berkheimer Gemeindearchiv. Beachtenswert seien die Sprache und die Formulierungen in den Protokollen, erwähnte Rauß. An vielen Beispielen werde deutlich, wie sich die Lebensbedingungen der Menschen, die Dörfer, die Sprache, die Besitzverhältnisse und Kultur im Wandel der Zeit verändert hätten. Entwicklungen im persönlichen und sozialen Bereich der Menschen, im Erscheinungsbild der Dörfer und in der Arbeitswelt der Menschen, könnten nachvollzogen werden.

Alfred Rauß las einige Passagen aus der Chronik vor. Diese zeigten, wie im Mittelalter alles genauestens von den Klöstern geregelt und schriftlich fixiert wurde. So wurde zum Beispiel das Hochzeitsessen in drei Varianten vorgegeben, die je nach Besitzstand in Anspruch genommen werden konnten. Selbst der Preis für Essen war festgelegt.

In der Chronik sind auch Lehensverträge enthalten, die beschreiben, wie viel der Bauer von seinen Ernteerträgen und Bargeld an das jeweilige Kloster jährlich abzugeben hatte. Die Aufgaben eines Scharfrichters in Illerbachen sind ebenfalls aufgeführt und Abbildungen seiner Werkzeuge, die er benutzte, um Menschen geständig zu machen. Die Geschichte eines Siechenhauses in Eichenberg, wo unheilbare Kranke untergebracht waren, und der Flachsanbau und dessen Verarbeitung werden ausführlich beschrieben.

Im Kartenteil wird die Entwicklung der Ortsbilder von Berkheim, Bonlanden, Eichenberg und Illerbachen dargestellt. Viele Situations- und Baupläne aus dem 19. Jahrhundert, Luftaufnahmen aus der Nachkriegszeit sowie historische und aktuelle Fotos bereichern die Geschichte der einzelnen Höfe und Häuser.

Die Besitzverhältnisse der Klöster Ochsenhausen, Rot an der Rot, Mehrerau und Kempten in den Dörfern werden beschrieben und bildlich dargestellt.Die beiden Autoren bedankten sich bei allen, die zum Gelingen der Chronik beigetragen haben und signierten die erworbenen Ausgaben direkt vor Ort.

Bürgermeister Puza sprach von einer „Berkheimer Enzyklopädie“, die Rauß und Ruß geschaffen hätten und übergab als Dank einen Reisegeldscheck für die weiteren Nachforschungsarbeiten für das nächste Projekt, das eine Zeitreise über die Jahrhunderte mit Betrachtung der Bevölkerungsentwicklung, Tierwelt, Religionsstreitigkeiten und deren Folgen, dem 30-jährigen Krieg, der Napoleonfeldzüge, der beiden Weltkriege bis hin zur Gegenwart sein wird.

Alfred Rauß wurde für sein großes Engagement für die Gemeinde Berkheim die Ehrenbürgerschaft verliehen, Eugen Ruß hatte diese Auszeichnung bereits vor 15 Jahren erhalten.