Berkheim schlägt Erlenmoos

Der BSC Berkheim hat in der Fußball-Kreisliga A I souverän gegen den SV Erlenmoos gewonnen.

BSC Berkheim – SV Erlenmoos 3:0 (1:0). Die Gäste versuchten zwar spielerisch mit der Heimelf mitzuhalten, allerdings gelang es ihnen viel zu selten in die Nähe des BSC-Tors zu kommen. Berkheim entwickelte viel mehr Torgefahr und brachte sich mit dem zweiten Treffer auf die Siegerstraße. Nach dem dritten BSC-Tor in der 75. Minute war die Partie endgültig gelaufen. Der Sieg des BSC Berkheim geht auch in dieser Höhe in Ordnung. Tore: 1:0 Mike Schlander (17.), 2:0 Markus Bufler (50.), 3:0 Markus Bufler (75./HE). Res.: 3:3.