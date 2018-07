Berkheim feiert am Sonntag sein Willeboldsfest

„Gottesstreiter Willebold, Hüter unserer Heimatgauen, schau hernieder und sei hold allen, die auf dich vertrauen“, so beginnt das Berkheimer St.-Willeboldslied, das seit Jahrzehnten zu Beginn des Festgottesdienstes über den Patron des Illertales gesungen wird. Das St.-Willeboldsfest will auch heute den Gedanken lebendig halten, dass die Menschen wie einst der Pilger Willebold auf den Pilgerstraßen des eigenen Lebens sich der Führung Gottes anvertrauen, bis Sie ans Ziel gelangen. Zum diesjährigen St. Willeboldsfest am kommenden Sonntag, 22. Juli, erwartet die Katholische Kirchengemeinde als Festprediger Johannes Kreidler.

Der Festtag wird eingeleitet mit der Tagwache um 5 Uhr durch die Musikkapelle Berkheim. Höhepunkt ist um 9 Uhr die Willeboldsprozession mit dem Sarkophag des Heiligen von der Kirche über die Hauptstraße zum Festplatz beim Kindergarten mit anschließendem Festgottesdienst, der vom Kirchenchor mitgestaltet wird. Der Tag klingt um 18 Uhr in der Pfarrkirche mit einer Sankt-Willebolds-Gedächtnisfeier im Rahmen einer geistlichen Stunde mit dem Ensemble „Kapellenklang“ unter der Leitung von Claus Machleit und mit geistlichen Worten von Dekan Sigmund F.J. Schänzle aus.

St. Willebold wird heute noch als Pilger verehrt. Seit seinem Tod im Jahre 1230 haben unzählige Menschen seither in ihren Nöten am Grabe dieses Patrons Trost und Hilfe gefunden. St. Willebold, der unbekannte Pilger, hat durch sein Leben und seinen Tod die Gemeinde Berkheim über Jahrhunderte gezeichnet. Die Verbundenheit mit dem unbekannten Heiligen zeigt sich auch im Wappen der bürgerlichen Gemeinde, das die Zeichen des mittelalterlichen Pilgers „Pilgerhut und Pilgermuschel“ enthält. Die Zeit Willebolds ist die Zeit eines Franziskus oder die Zeit der Kreuzzüge, in der viele als Pilger ihre Heimat verließen, um die heiligen Stätten der Christenheit Jerusalem, Rom oder Santiago de Compostela aufzusuchen.