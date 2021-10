Berkheim erhält Fahrzeug durch Spenden der VR-Bank

Die Gemeinde Berkheim kann sich freuen. Sie bekommt ein VR-Mobil von der VR-Bank Laupheim-Illertal gespendet und kann dadurch weiterhin bei allen sozialen Organisationen und Mitgliedern der Gemeinde mögliche Fahrzeugengpässe ausgleichen.

Groß ist die Begeisterung in der Gemeinde Berkheim, erneut ein neues VRmobil zu erhalten. Coronabedingt verschob sich die Fahrzeugübergabe allerdings um ein paar Monate. Die symbolische Schlüsselübergabe erfolgte durch Manfred Lucha, Minister für Soziales, Gesundheit und Integration Baden-Württemberg auf Schloss Solitude in Stuttgart. Manfred Saitner, Kämmerer der Gemeinde Berkheim, war sichtlich erfreut, als er die Fahrzeugunterlagen sowie Autoschlüssel in Empfang nahm: „Wir sind dankbar für dieses Fahrzeug. Es steht unseren Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung, um ihre Mobilität in allen Bereichen sicherzustellen und zu ergänzen.“

Diese Spende wurde durch die Teilnahme der VR-Bank-Kunden beim Gewinnsparen ermöglicht. Durch den Kauf eines Loses in Höhe von monatlich zehn Euro fließen 7,50 Euro auf ein Sparkonto und 2,50 Euro werden für den Spieleinsatz verwendet. Von diesem Einsatz werden rund 63 Cent an gemeinnützige Einrichtungen, Kindergärten, Schulen oder Sport- und Musikvereine gespendet.

„Als genossenschaftliche Bank sehen wir uns in der Pflicht, das soziale Engagement der Menschen in der Region zu fördern“, betont Marion Fakler. „Deshalb unterstützen wir gerne mit diesem weiteren VRmobil die Bewohnerinnen und Bewohner der Gemeinde Berkheim.“ Das Projekt „VR-Mobil – Wir fördern die Region“ ist bereits in seiner 14. Runde. Insgesamt konnten in dieser Zeit in Baden-Württemberg 1566 VR-Mobile übergeben werden.