Berkheim bekommt VR-Mobil

Die Gemeinde Berkheim kann in Zukunft hilfsbedürftige Menschen noch besser unterstützen: Bürgermeister Walther Puza und Kämmerer Manfred Saitner sind mit Werner Rock, Vorstandsmitglied der Volksbank Raiffeisenbank Laupheim-Illertal, und Marion Fakler von der Unternehmenskommunikation nach Stuttgart gefahren, um dort ein neues VR-Mobil in Empfang zu nehmen.

„Wir sind Berkheim“ steht in großen Lettern auf der Kühlerhaube des VW up. Die Aufschrift deutet auch schon an, zu welchem Zweck die Gemeinde das Fahrzeug erhält: Sie stellt es ihren Einwohnern zur Verfügung. Finanziert wird die Spende nach Angaben der Bank aus dem Spendentopf des Gewinnsparens, sie läuft drei Jahre lang auf Leasingbasis. „Die genossenschaftliche Idee steht für Solidarität und Förderung der Region. Mit der Spende des VR-Mobils wollen wir der Gemeinde Berkheim Fahrdienste für soziale Zwecke ermöglichen“, so Rock bei der Übergabe.

Die Spende für den Kreis Biberach ist Teil einer Aktion, die ganz Baden-Württemberg umfasst. Rund 400 000 Kunden von Volksbanken und Raiffeisenbanken in Baden-Württemberg haben laut Pressemitteilung insgesamt 114 Fahrzeuge, sogenannte VR-Mobile, gespendet. Schirmherr Manfred Lucha, Minister für Soziales und Integration in Baden-Württemberg, hat bei einer Großveranstaltung auf Schloss Solitude symbolisch die Fahrzeugschlüssel übergeben.

Das Projekt „VR-Mobil – Wir fördern die Region“ ist damit bereits in seine elfte Runde gegangen. Seit 2008 haben baden-württembergische Volksbanken und Raiffeisenbanken insgesamt 1167 VR-Mobile gespendet. Nach der symbolischen Fahrzeugübergabe durch den Minister starteten die VR-Mobile vom Schloss Solitude aus zu einer Sternfahrt an ihre Bestimmungsorte.