Benefizkonzert des Harmonika-Spielrings

Das diesjährige Kirchenkonzert des Reinstetter Harmonika-Spielrings findet am Sonntag, 31. März, um 17 Uhr in der Klosterkirche in Bonlanden statt. Gemeinsam mit den Sängern des Chors „Cantemus“ wird laut Ankündigung ein vielseitiges Programm aufgeführt. Zu hören gibt es Lieder zum Leben des Franz von Assisi, Orchesterstücke, die den Facettenreichtum seines Lebens widerspiegeln, sowie gemeinsam vorgetragene Spirituals. Die Spenden des Konzerts werden dem Projekt Sonnenstrahlen gespendet.