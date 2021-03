Beim Überholen auf der A 7 nicht aufgepasst

An der Anschlussstelle Berkheim ist am Montagvormittag ein 63-jähriger Autofahrer auf die A 7 in Richtung Füssen gefahren. Unmittelbar danach wechselte er vom rechten Fahrstreifen auf die Überholspur, übersah dabei aber eine von hinten schnell herannahende 48-jährige Fahrerin. Diese konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen, weshalb es zu einem Zusammenstoß kam. Bei dem Unfall wurde laut Polizeibericht niemand verletzt. Es entstand insgesamt ein Schaden von rund 2000 Euro.

Die Feuerwehr Erolzheim sicherte die Unfallstelle während der Unfallaufnahme ab. Gegen den 63-jährigen Unfallverursacher wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.