B312 zwischen Egelsee und Berkheim gesperrt

Die Bundesstraße B312 ist ab Montag, 1. Juli, zwischen der Ausfahrt Egelsee und der Autobahnanschlussstelle Berkheim halbseitig gesperrt. Grund dafür ist die Erneuerung des Fahrbahnbelags auf einer Länge von 750 Metern.

Wie das Regierungspräsidium Tübingen mitteilt, sollen die Bauarbeiten bis Mittwoch, 10. Juli, abgeschlossen sein. Der gesamte Verkehr von der Autobahn A7 und von Heimertingen in Richtung Biberach wird durch die Baustelle geleitet.

Der Verkehr in der Gegenrichtung von Berkheim in Richtung Autobahn A7 und Heimertingen wird ab der Kreuzung der B312 mit der Landesstraße 300 umgeleitet und zwar über Egelsee, dann weiter auf der L2013 und über die B300 zurück auf die Bundesstraße in Richtung Berkheim/Autobahn A7.

Die Baukosten für die Fahrbahndeckenerneuerung belaufen sich auf rund 270.000 Euro und werden vom Bund getragen.