Bürgermeisterwahl: So viele Berkheimer dürfen ihre Stimme abgeben

In Berkheim ist am Sonntag, 24. März, Bürgermeisterwahl. Bürgermeister Walther Puza strebt seine zweite Amtszeit an. Außerdem steht der Name von Ilona Maier, Hausfrau und Fremdsprachenkorrespondentin aus Höchenschwand (Landkreis Waldshut) auf dem Stimmzettel. 2263 Berkheimer sind berechtigt, am Sonntag ihre Stimmen abzugeben.

Die Zahl der Wahlberechtigten ist im Vergleich zur Bürgermeisterwahl vor acht Jahren deutlich gestiegen. Waren es 2011 noch 1995 Wahlberechtigte, sind es nun 2263. Bis Donnerstagvormittag hatten bereits 171 Wähler eine Briefwahl bei der Gemeinde beantragt. Eine Zahl, die vermutlich noch steigt, können die Briefwahlunterlagen doch noch bis Freitag, 18 Uhr, abgeholt werden, in besonderen Fällen gar bis zum Wahltag um 15 Uhr. Im Rathaus können die Berkheimer am Sonntag von 8 bis 18 Uhr ihre Stimme abgeben.

Bei der Wahl 2011 hatte sich Walther Puza im zweiten Durchgang mit deutlichen 91,46 Prozent der Stimmen gegen Peter Stütz durchgesetzt, die Wahlbeteiligung lag bei 57,41 Prozent. Puzas erste Amtszeit endet am 16. Mai dieses Jahres. Im Dezember hatte der Berkheimer Bürgermeister angekündigt, eine zweite Amtszeit anzustreben. „Es ist toll, was bei uns läuft. Alle arbeiten gut zusammen – Verwaltung, Gemeinderat, Bürger“, hatte Puza seinerzeit gesagt. Er könne es sich gar nicht mehr anders vorstellen, er hoffe, weitermachen zu dürfen. In den vergangenen Tagen hatte Puza die Bürger zu vier Gesprächsterminen in Bonlanden, Berkheim, Illerbachen und Eichenberg eingeladen.

Seine Gegenkandidatin heißt Ilona Maier (42), kommt aus Höchenschwand (Landkreis Waldshut) und bewirbt sich eigenen Angaben zufolge unter anderem wegen des Franziskanerinnen-Klosters in Bonladen. „Mich faszinieren Orte, die ein Kloster haben“, hatte sie im SZ-Gespräch Anfang März gesagt. Maier ist derzeit Hausfrau und hat in der Vergangenheit unter anderem als Verkäuferin, Hilfslehrerin und Nachhilfelehrerin gearbeitet. Vergangene Woche war sie bereits bei der Bürgermeisterwahl in Aichwald (Landkreis Esslingen) angetreten, erhielt sieben Stimmen und landete mit einem Stimmenanteil von 0,17 Prozent deutlich hinter den anderen sechs Kandidaten.

Ergebnis gegen 18.45 Uhr

Das Berkheimer Wahlergebnis wird am Sonntag vermutlich gegen 18.45 Uhr feststehen. Zu diesem Zeitpunkt findet im Sitzungssaal des Rathauses eine öffentliche Sitzung des Gemeindewahlausschusses statt. Dessen Vorsitzender Jürgen Link hat die Berkheimer diese Woche im Mitteilungsblatt im Übrigen dazu aufgerufen, von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen. „Das Wahlrecht ist das ureigenste Recht einer Demokratie. Verschenken Sie dieses Recht nicht gedankenlos, denn wählen heißt mitbestimmen“, so Link. „Mit dieser Wahl werden maßgeblich die Weichen für die Entwicklung unserer Gemeinde in den nächsten acht Jahren gestellt.“