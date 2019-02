Bürgermeisterwahl: In Berkheim gibt’s zwei Kandidaten

Bei der Bürgermeisterwahl in Berkheim am 24. März werden zwei Namen auf dem Stimmzettel stehen. Neben Amtsinhaber Walther Puza (41) hat Ilona Maier (42) aus Höchenschwand (Landkreis Waldshut) ihre Bewerbungsunterlagen eingereicht. Der Gemeindewahlausschuss bestätigte am Montagabend die Zulassung der beiden Bewerber zur Wahl. Wenig später entschied der Berkheimer Gemeinderat, dass es im Vorfeld der Wahl keine öffentliche Kandidatenvorstellung geben wird.

Walther Puza, Bürgermeister in Berkheim seit 2011, hatte Ende Dezember die Bewerbung für seine zweite Amtszeit abgegeben, nachdem die Stellenausschreibung im Staatsanzeiger am 28. Dezember veröffentlicht worden war. Bereits Anfang Dezember hatte Puza in einer Gemeinderatssitzung erklärt, eine zweite Amtszeit als Berkheimer Bürgermeister anzustreben: „Ich kann es mir gar nicht mehr anders vorstellen.“ Am 11. Januar wurde wie berichtet eine weitere Bewerbung für die Bürgermeisterwahl eingereicht. Bis zur öffentlichen Sitzung des Gemeindewahlausschusses war diese vertraulich zu behandeln.

Jürgen Link, Vorsitzender des Gemeindewahlausschusses erklärte am Montagabend sodann, dass Ilona Maier aus Höchenschwand im Südschwarzwald die zweite Kandidatin ist. Die 42-Jährige sei Hausfrau und Fremdsprachenkorrespondentin. Maier tritt bereits eine Woche zuvor am 17. März bei der Bürgermeisterwahl in Aichwald (Landkreis Esslingen) an.

Kandidatenvorstellung kein Muss

Im Anschluss an den Gemeindewahlausschuss tagte am Montag auch der Gemeinderat und befasste sich mit der Frage, ob es eine öffentliche Kandidatenvorstellung für die Bürgermeisterwahl geben soll. Jürgen Link leitete diesen Tagesordnungspunkt und erklärte, dass die Gemeinde den Bewerbern die Gelegenheit geben kann, sich in einer öffentlichen Versammlung vorzustellen. Grundsätzlich sei es im demokratischen Sinn positiv, dass es zwei Kandidaten gebe, sagte Link und stellte dann die Frage, ob eine Kandidatenvorstellung notwendig sei.

Der Gemeinderat sprach sich nach kurzer Diskussion mit 8:4 Stimmen dagegen aus. Unter anderem wurde die Befürchtung geäußert, dass Ilona Maier zu einer möglichen Vorstellung nicht erscheinen könnte. Jürgen Link wies abschließend daraufhin, dass es den Kandidaten freilich überlassen ist, selbst Wahlveranstaltungen zu organisieren. Die Gemeinde werde aber keine Plattform dafür bieten.