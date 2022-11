Autofahrerin gerät bei Berkheim auf Gegenfahrbahn

Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall ist es am Donnerstagnachmittag bei Berkheim gekommen. Polizeiangaben zufolge gab es eine Schwer- und einen Leichtverletzten, der Sachschaden beläuft sich auf rund 25.000 Euro.

Wie die Polizei weiter mitteilt, fuhr eine 23-jährige Frau gegen 14.30 Uhr von Bonlanden in Richtung Berkheim. Aus noch unbekannter Ursache geriet die Audifahrerin auf die Gegenfahrbahn und prallte hierbei seitlich in den entgegenkommenden VW eines 70-Jährigen. Durch den Aufprall kam der Audi von der Straße ab. Die 23-Jährige kam mit schweren, der 70-Jährige mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Beide total beschädigten Autos mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Straße an der Unfallstelle bis etwa 17 Uhr gesperrt.