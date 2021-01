Autofahrer prallt beim Überholen gegen eine Leitplanke

Ein 28-jähriger Autofahrer ist am Sonntag beim Überholen eines anderen Autos auf der B312 bei Berkheim gegen eine Leitplanke geprallt. Laut Polizeimeldung wurde niemand verletzt. Es entstand aber ein Sachschaden am Auto und an der Planke von knapp 10000 Euro. Wie die Polizei berichtet, war gegen 15.45 Uhr eine Autofahrerin auf der B312 von Memmingen in Richtung Edenbachen unterwegs. Vor der Einmündung Eichenberg blinkte die Frau nach ersten Erkenntnissen der Polizei nach links. Währenddessen fuhr der 28-jährige Autofahrer hinter ihr und setzte zum Überholen an. Dabei bemerkte er, dass die Vorausfahrende möglicherweise abbiegen möchte. Deshalb wich er nach links aus und stieß gegen eine Leitplanke. Zu einem Zusammenstoß der Fahrzeuge kam es nicht. Die Polizei aus Biberach hat die Ermittlungen aufgenommen. Das Auto des 28-Jährigen musste abgeschleppt werden.