Auto überschlägt sich, Frau leicht verletzt

Weil sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren hatte, hat sich eine Frau bei Berkheim Verletzungen zugezogen. Das teilt die Polizei mit.

Gegen 7.30 Uhr fuhr die 31-Jährige am Mittwoch von Berkheim in Richtung Erolzheim. Sie verlor die Kontrolle über ihren Ford und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Ihr Auto überschlug sich und beschädigte dabei einen Zaun und einen Baum. Auf der Beifahrerseite kam der Ford zum Liegen. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 40 000 Euro. Die Frau kam mit leichteren Verletzungen in ein Krankenhaus.