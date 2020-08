Ausbildungstag in digitaler Form

Beim sogenannten „Wild Future Day“ kommen normalerweise Ausbildungs- und Jobinteressenten direkt auf das Gelände der Firma Max Wild in Berkheim. Doch in diesem Jahr wurde wegen der Corona-Pandemie das Vorgehen geändert. Das berichtet das Unternehmen. Kurzerhand sei eine digitale Form der Veranstaltung auf die Beine gestellt worden, in welcher Azubis, Ausbilderinnen und Ausbilder in Form von Live-Interviews, kurzen Online-Präsentationen und Azubi-Videoclips über die Ausbildungs- und Karrierechancen bei Max Wild informierten, heißt es in einer Mitteilung

Die Veranstaltung ermöglichte Interessenten trotz der momentanen Einschränkungen einen Blick hinter die Kulissen des Unternehmens. Sie konnten sich auf diese Weise mit Azubis und Ausbildern austauschen. Wie es in dem Bericht heißt, plane die Firma ihr digitales Angebot zum Thema Ausbildung und Karriere auszubauen.

Im Gegensatz dazu kamen beim Workshoptag Schnupperpraktikanten direkt zum Firmensitz, um die kaufmännischen Ausbildungsberufe kennenzulernen. Christiane Schütz und Carina Böhler stellten die Ausbildungszweige Kaufleute für Büromanagement, Kaufmann für Spedition und Logistikleistungen sowie das Duale Studium Bachelor of Arts – BWL-Industrie vor. Anschließend erfolgte ein Hofrundgang . Nach kurzer Pause folgte ein Bewerbertraining inklusive gemeinsamer Durchsicht und Tipps für die Bewerbungsmappe und das Vorstellungsgespräch. Am praktischen Beispiel der Erstellung eines Serienbriefs lernten die Schnupperpraktikanten typische tägliche Tätigkeiten während der Ausbildung kennen. Mit einem Telefontraining, bei dem ein Vorstellungsgespräch nachgestellt wurde, endete der Workshoptag.