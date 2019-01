Altersgerechtes Wohnen rückt in den Fokus

Mitten in Berkheim tut sich durch die Verlagerung der Volksbank-Raiffeisenbank Laupheim-Illertal in die neu gestaltete Ortsmitte eine innerörtliche Entwicklungsfläche auf. Nachdem das neue Feuerwehrgerätehaus auf dem östlichen Teil dieser etwa 5800 Quadratmeter großen Fläche, die einst Gemeindedeponie war, platziert worden war, ergibt sich für die Gemeinde Berkheim die Chance, auf dem verbleibenden Teil über altersgerechten und günstigeren Wohnraum nachzudenken.

Um sich ein Bild über die Möglichkeiten zu machen, die es in diesem Bereich gibt, referierte Dominik Rommel, der Geschäftsführer der Firma Illersenio, die vor 50 Jahren als Caritasverein Illertissen gegründet worden war und von Anfang an ein Komplettanbieter für Dienstleistungen im Alter war, im Gemeinderat. So gebe es heute, berichtete Rommel, nicht nur das klassische Pflegeheim, sondern zahlreiche Bausteine, die sich die Kunden je nach Bedarf zusammenstellen könnten. Dabei, so wurde schnell in der Gemeinderatssitzung deutlich, liegt ein großer Schwerpunkt auf dem Wunsch der Menschen, so lange wie möglich selbständig leben zu können. Laut Mitteilung der Verwaltung fängt das bei Erleichterungen an, die ein „Volles Kühlschrank-Paket“ bietet. Unter dem Motto „So selbstbestimmt wie möglich, so viel Unterstützung wie nötig“, gibt es aber auch betreute Wohnungen.

Der Gemeinderat zeigte sich angetan vom Konzept der Illersenio und beschloss, der Idee vertieft nachzugehen. Zusammen mit der Wild-Projektentwicklung soll nun ein passendes Konzept erarbeitet werden.