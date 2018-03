Alois Hummler für drei Jahre im Amt bestätigt

Alois Hummler bleibt Vorsitzender des Fußballbezirks Riß. Beim vom BSC Berkheim ausgerichteten Bezirkstag, der turnusmäßig alle drei Jahre stattfindet, wurde er sowohl einstimmig entlastet als auch bis 2021 in seinem Amt bestätigt. In ihren Ämtern bestätigt wurden auch Bezirksjugendleiterin Heidi Münch und Schiedsrichterobmann Jochen Oelmayer.

Alois Hummler erhielt nach seiner Wiederwahl zahlreiche Glückwünsche. „Es freut mich, dass ich nochmals drei Jahre dieses Amt übernehmen soll und darf“, sagte er. „Das widerspricht zwar dem, was ich vor drei Jahren gesagt habe, aber die personelle Situation im Bezirksvorstand hat es erfordert, dass ich doch noch mal antrete. In drei Jahren soll es dann so weit sein.“ Am 1. April 2014 hatte Hummler das Amt des Bezirksvorsitzenden zunächst kommissarisch übernommen, war dann beim Bezirkstag 2015 offiziell gewählt worden und hatte seinerzeit gesagt, dass es seine letzte Amtszeit sein würde.

Einzig die Zahl der nicht anwesenden Vereine, elf von 61 waren nicht in der Turn- und Festhalle Berkheim vertreten, trübte die Stimmung von Hummler. „Das ist bedauerlich. Vor drei Jahren waren es zehn Vereine. Ich weiß nicht, wo das hinführen soll. Ich finde das einfach zu viel“, sagte der Stafflanger.

Appell an Vereine

Die Schiedsrichter bilden laut Hummler eine tolle Gruppe im Bezirk Riß trotz aller Probleme, die da seien. „Es war sehr gut, dass der jüngste Neulingskurs noch stattfinden konnte“, sagte der Bezirksvorsitzende und appellierte an die Schiri-Beauftragten der Vereine, in Sachen Nachwuchs aktiv zu sein und dass sie nicht nur da seien, um auf dem Papier zu stehen. Die Einführung des Online-Spielberichts und -Passwesens habe sehr gut funktioniert. Hummler animierte die Clubs energisch, dass die kommenden Titelträger alle an der Vorrunde des Erdinger-Meistercups in Sulmetingen teilnehmen sollten. Ebenso schnitt er das Thema Bezirksreform an. „Wir im Bezirk haben keine Angst davor, was kommen wird. Wir sind klein, aber gut aufgestellt“, so der Bezirksvorsitzende.

Lob für den Bezirk und die Arbeit der Vereine gab es von vielen Seiten während des Bezirkstags in Berkheim. „Respekt für Ihre Arbeit im Bezirk und in den Vereinen. Die Arbeit, die Sie im Ehrenamt leisten, ist sehr, sehr gut“, sagte beispielsweise Klaus Moosmann vom Württembergischen Fußballverband. Ähnlich äußerten sich Walter Holderried vom Landratsamt, Matthias Brugger vom Sportkreis Biberach oder der CDU-Landtagsabgeordnete Thomas Dörflinger.

Kritik an neuer EU-Verordnung

Einen Zwischenruf hatte es vor den Wahlen von Rudolf Hartmann vom SV Mietingen wegen der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung gegeben. „Wir werden hier einer Haftung ausgesetzt, die so nicht geht“, sagte Hartmann an die Adresse der Politik und der Verbände gerichtet und forderte diese auf, die Vereine besser zu schützen. „Wir dürfen nicht wie Firmen angesehen werden“, so Hartmann. „Dort gibt es einen Datenschutzbeauftragten. Wir sind alle ehrenamtlich tätig. Es ist ein riesiger bürokratischer Aufwand, den wir da haben.“ Alois Hummler antwortete: „Der DFB ist an dem Thema dran. Dieses wird auch beim Verbandstag in Sindelfingen behandelt werden. Mehr kann ich dazu gerade nicht sagen.“

Der Bezirkstag 2021 findet auf Wunsch des wiedergewählten Bezirksvorsitzenden Alois Hummler in dessen Heimatgemeinde Stafflangen statt. Die in Berkheim anwesenden Vereinsvertreter hatten kein Einwände.