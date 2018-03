Allgäu Airport: Ryanair bietet neue Ziele an

Der Allgäu Airport startet in die Sommersaison. Der neue Flugplan enthält 43 Ziele in Europa, Asien und Nordafrika. Das sind zwölf Ziele mehr als im vergangenen Jahr.

Flughafen-Geschäftsführer Ralf Schmid verspricht sich ein Rekordergebnis: „Wir rechnen für diesen Zeitraum mit 30 Prozent mehr Passagieren als im Vorjahr.“ Das entspricht 990.000 Passagieren während der Sommersaison – so viele wie im ganzen Jahr 2016.

Hauptverantwortlich für das Wachstum sind laut Allgäu Airport die beiden Fluggesellschaften Ryanair und Wizz Air, die ihr Angebot erweitern. Bei der irischen Fluglinie Ryanair sind beispielsweise die Ziele Burgas in Bulgarien (ab 27. April), Zadar in Kroatien (ab 12. Mai) und Athen in Griechenland (ab 12. Mai) neu dabei. Die ungarische Fluggesellschaft Wizz Air fliegt künftig das polnische Kattowitz an.

Flüge nach Ägypten

Außerdem stocken die Unternehmen ihre Flüge auf mehreren Strecken auf. Mehrmals pro Woche heben künftig Flugzeuge in die ukrainische Hauptstadt Kiew und ins rumänische Sibiu (Hermannstadt) ab. Auf den Strecken nach Sofia und Skopje fliegt künftig der größere Airbus A 321 statt dem A 320. Die Verbindung in die litauische Hauptstadt Vilnius wird eingestellt.

Europas viertgrößter Reiseveranstalter FTI aus München ist neu am Allgäu Airport vertreten und bietet ab Juli Flüge nach Hurghada am Roten Meer an.

Flugplan mit allen Zeiten und Zielen unter: www.allgaeu-airport.de/flugziele