Aggressiver Fluggast kommt ins Gefängnis

Bei einer Kontrolle am Allgäu Airport in Memmingen hat die Polizei am Samstag zwei Menschen die Einreise verweigert. Ein 29-Jähriger aus Mazedonien erfüllte die Einreisevoraussetzungen nicht.

Deswegen sollte er auf die nächste zurückfliegende Maschine gebracht werden, jedoch wurde der Mann dann renitent und aggressiv. Laut Polizeibericht weigerte sich der Pilot daher, den Mann mitzunehmen. Daraufhin brachten die Beamten den 29-Jährigen zur Durchführung der Zurückweisung in eine Justizvollzugsanstalt.

Georgier nach München gebracht

Ein 42-jähriger Georgier erfüllte die Einreisevoraussetzungen ebenfalls nicht. Er war nicht im Besitz eines entsprechenden Aufenthaltstitels beziehungsweise eines Visums. Der Mann konnte nicht mehr auf den anschließenden Rückflug nach Kutaissi gebracht werden, weshalb er mit einem Transport zum Flughafen München zur Zurückweisung gebracht wurde.