Abriss der Autobahnbrücke beginnt 2021

Voraussichtlich im Frühjahr 2020 beginnen an der A 96 die Arbeiten an der Hochbrücke über den Stadtpark Neue Welt. Gegen den Planfeststellungsbeschluss für den nötigen Ersatz-Neubau des nördlichen Brückenteils aus dem Jahr 1982 sind laut der Regierung von Schwaben keine Klagen eingegangen: Damit besteht für den Träger des Vorhabens, die Autobahndirektion Südbayern, nun Baurecht.

Nach einem europaweiten Vergabeverfahren wird die Autobahndirektion laut Tobias Ehrmann, Leiter der Dienststelle Kempten, demnächst den Bauauftrag vergeben. Auf der Brücke sollen Lärmschutzwände angebracht werden, was bislang aufgrund statischer Probleme nicht möglich ist. Um Abhilfe zu schaffen, folgen nun mehrere Schritte aufeinander: Zunächst muss der südliche Brückenteil, der 1991 erbaut wurde, provisorisch verbreitert werden. Danach bietet er Platz für vier Fahrstreifen, sodass der Verkehr während der folgenden Bauarbeiten umgelenkt werden kann und dort dann in beide Fahrtrichtungen fließt.

War ursprünglich der Beginn noch in diesem Jahr angepeilt, so hat sich die Autobahndirektion laut Ehrmann diesbezüglich umentschieden. Statt zum Winter hin fällt der Startschuss nun im kommenden Frühjahr. Dies sei die sinnvollere Vorgehensweise, weil dadurch die Kosten für die erforderliche Kontrolle und Instandhaltung der geänderten Verkehrsführung geringer ausfielen und auch die Unannehmlichkeiten für die Autofahrer etwas abgemildert würden, argumentiert der Dienststellenleiter. Ehrmann gibt als groben Zeitpunkt das Ende des ersten Jahresquartals 2020 an – ab wann genau die Arbeiten laufen, kann er derzeit noch nicht sagen: „Das hängt vom Wetter ab und wir müssen uns auch mit der ausführenden Firma abstimmen.“

Spezieller Belag

Im Jahr 2021 rollen dann nach derzeitigem Planungsstand die Bagger für den Abriss des älteren, nördlichen Brückenteils – der Fahrbahn in Richtung Lindau – an, für den im Anschluss bis 2023 als Ersatz eine neue Konstruktion entsteht. Dort werden dann zugleich die Lärmschutzwände montiert.

Ist dies abgeschlossen, rückt wiederum der südliche Brückenteil in den Fokus: „Der gesamte Verkehr wird dann auf das neue nördliche Teilbauwerk verlegt und die Fahrbahn des südlichen Bauwerks wird wieder verschmälert, damit zum einen die Lärmschutzwände und zum anderen die Schutzplanken auf den dann wieder ausreichend breiten Kappen angebracht werden können“, schildert Ehrmann. Einen speziellen Belag erhält die Fahrbahn der Brücke – wie auf dem gesamten Abschnitt zwischen den Anschlussstellen Nord und Süd wird eine Art von Asphalt verwendet, welche die Abrollgeräusche von Autos und Lastern dämpft.

All dies soll bis zum Frühjahr 2024 erledigt sein – durch den späteren Beginn verschiebe sich auch die Fertigstellung etwas nach hinten, sagt Ehrmann. Die Gesamtkosten für das Projekt gibt er mit rund 32 Millionen Euro an. Allein der Neubau des nördlichen Brückenteils schlägt nach seinen Worten mit 18 Millionen Euro zu Buche. Ehrmann kündigt außerdem an, dass die Autobahndirektion mit der Stadt Anfang kommenden Jahres vor dem Beginn der Bauarbeiten eine Informationsveranstaltung für die Bürger anbieten wird.